В районе Питкяранты перевернулась фура – машина в хлам, водитель жив (ВИДЕО)

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Очевидец рассказал о серьезном ДТП на трассе в Карелии рядом с Питкярантой.
Очевидец в группе ДТП Петрозаводска и Карелии рассказал об аварии, которая произошла в воскресенье, 13 октября около 08.15 утра на трассе в районе Питкяранты.
"Фура перевернулась буквально за несколько секунд перед нами.
Вызваны скорые и МЧС. Водитель жив! Разговаривали с ним до приезда спасателей", - рассказал очевидец.
По его словам, у фуры перед аварией лопнуло переднее колесо, и она перевернулась.
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