В районе Питкяранты перевернулась фура – машина в хлам, водитель жив (ВИДЕО)

Очевидец рассказал о серьезном ДТП на трассе в Карелии рядом с Питкярантой.

Очевидец в группе ДТП Петрозаводска и Карелии рассказал об аварии, которая произошла в воскресенье, 13 октября около 08.15 утра на трассе в районе Питкяранты.

"Фура перевернулась буквально за несколько секунд перед нами.

Вызваны скорые и МЧС. Водитель жив! Разговаривали с ним до приезда спасателей", - рассказал очевидец.

По его словам, у фуры перед аварией лопнуло переднее колесо, и она перевернулась.