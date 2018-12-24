В районные больницы Карелии в 2018 году прибыли 18 специалистов

По программе "Земский доктор" в районы Карелии в этом году переехали 18 медицинских специалистов, сообщает региональный Минздрав.

"В этом году желание переехать в районы изъявили 18 врачей – участковые терапевты и педиатры, травматолог-ортопед, психиатр, хирург, невролог, анестезиолог-реаниматолог", - говорится в сообщении.

Востребованные специалисты появились в Кемской, Пряжинской, Медвежьегорской, Кондопожской, Питкярантской, Сегежской, Сортавальской центральных районных больницах, Муезерской участковой больнице, Республиканской психиатрической больнице в поселке Матросы, Прионежском филиале Республиканской больницы им. В.А. Баранова.

Всего в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в районы Карелии за 6 лет привлечено 123 специалиста с высшим и средним медицинским образованием.

В настоящее время Минздравом Карелии осуществляется прием заявок на участие в программах в 2019 году.