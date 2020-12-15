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В районы Карелии продолжают поступать новые автобусы для работы на местных маршрутах

Новости. Общество
15:38, 16 Декабря 2020
фото: © Минтранс Карелии
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Два из тринадцати закупленных для республики ГАЗелей отправились в Калевальский район, заявили в Минтрансе Карелии.

Передача тринадцати новых автобусов "ГАЗель-NEXT", закупленных за счет регионального бюджета для муниципалитетов республики, должна быть завершена до конца декабря. Сегодня ключи от двух современных транспортных средств получили представители Калевальского района.

В Минтрансе напомнили, что приобретение современного транспорта стало возможным после принятия поправок в региональный Закон "О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", благодаря которым удалось дополнительно изыскать 90 млн рублей для оказания помощи муниципалитетам в решении транспортного вопроса.

Летом в Карелию поступили 15 автобусов марки "ПАЗ", которые уже работают в районах, а позднее еще 13 машин "ГАЗель-NEXT". Все автобусы оборудованы приспособлениями для перевозки маломобильных пассажиров.

До конца года оставшиеся в Петрозаводске новые "ГАЗели" должны отправиться в Лоухский, Лахденпохский и Питкярантский районы.

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