В районы Карелии продолжают поступать новые автобусы для работы на местных маршрутах

Два из тринадцати закупленных для республики ГАЗелей отправились в Калевальский район, заявили в Минтрансе Карелии.

Передача тринадцати новых автобусов "ГАЗель-NEXT", закупленных за счет регионального бюджета для муниципалитетов республики, должна быть завершена до конца декабря. Сегодня ключи от двух современных транспортных средств получили представители Калевальского района.

В Минтрансе напомнили, что приобретение современного транспорта стало возможным после принятия поправок в региональный Закон "О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", благодаря которым удалось дополнительно изыскать 90 млн рублей для оказания помощи муниципалитетам в решении транспортного вопроса.

Летом в Карелию поступили 15 автобусов марки "ПАЗ", которые уже работают в районах, а позднее еще 13 машин "ГАЗель-NEXT". Все автобусы оборудованы приспособлениями для перевозки маломобильных пассажиров.

До конца года оставшиеся в Петрозаводске новые "ГАЗели" должны отправиться в Лоухский, Лахденпохский и Питкярантский районы.