В райцентре Карелии хотят закрыть единственную билетную ж/д кассу из-за малорентабельности

Единственная билетная ж/д касса в Суоярви оказалась под угрозой закрытия из-за малорентабельности и малодеятельности.

Как сообщается в паблике городского поселения Суоярви, на прошедшей сессии Суоярвского городского совета депутаты рассмотрели письмо, направленное главе города Н.В.Неборской начальником Северо-Западного железнодорожного агентства М.Ю. Рямзиным. В письме сообщается о том, что станция "Суоярви-1" по реализации проездных документов признана малорентабельной и малодеятельной. В связи с этим планируется закрытие единственной билетной кассы дальнего следования на железнодорожной станции "Суоярви-1".

В качестве альтернативных источников оформления проездных документов пассажирам предлагается заказывать билеты на электронную почту в интернете и объясняется, как это можно сделать. Станция "Суоярви-1" будет включена в перечень станций, на которых производится посадка пассажиров с дальнейшим прохождением электронной регистрации или приобретением проездного документа у начальника пассажирского поезда.

Кроме того, агентство готово рассмотреть возможности работы билетной кассы при заключении договора, позволяющего компенсировать убытки перевозчика, в части возмещения затрат по фонду оплаты труда кассира и отчислений во внебюджетные фонды. При этом сообщается, что подобная практика взаиморасчетов с органами местного самоуправления и АО "ФПК" практикуется на сети российских дорог.

Депутаты единодушно высказались о том, что билетная касса в Суоярви нужна. Без нее трудностей у жителей района прибавится. Особенно сложно будет пожилым гражданам. Не все могут сделать заказ, оплатить его и получить билет в электронном виде. Устойчивая связь есть не на всей территории района. Кроме того, в сети активно действуют многочисленные мошенники, которых следует опасаться.

У городского Совета нет возможности компенсировать расходы по возмещению средств на зарплату кассира, поскольку у представительного органа нет таких полномочий. Бюджет города, проект которого на 2021 год рассматривался на сессии, и предстоит принимать в ближайшее время, будет дефицитным.

В решении непростого вопроса, затрагивающего интересы жителей города и района, необходимо искать приемлемые решения, в том числе и с помощью железнодорожного ведомства.