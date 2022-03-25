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В райцентре Карелии местные жители сдали своих знакомых, незаконно получавших пособие по безработице

Новости. Общество
14:03, 29 Марта 2022
фото: © кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

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В Кемском районе полицейские с помощью местных жителей выявили тех, кто незаконно получает пособие по безработице, сообщили в МВД Карелии.

В Муезерском районе участковые уполномоченные полиции ежедневно проводят разъяснительные и профилактические беседы с местными жителями, в том числе на тему дистанционного мошенничества.

Нередко на основании полученной от граждан информации выявляются и раскрываются преступления. В марте в ходе проверки по одному из заявлений, участковый полиции провел комплекс мероприятий, послуживший поводом для возбуждения уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина. Мужчина подозревается в незаконном получении пособия по безработице в размере 9,2 тыс. рублей.

Аналогичное преступление раскрыто участковым уполномоченным полиции и в Кемском районе: порядок предоставления мер социальной поддержки нарушила 25-летняя гражданка. Она предоставила в центр занятости населения заведомо ложные сведения о статусе безработной, при этом была трудоустроена.

В настоящее время группой дознания ОМВД России по Кемскому району по данному факту возбуждено уголовное дело.

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