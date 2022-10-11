В райцентре Карелии мужчина пришел в компанию собутыльников и получил по лицу и телу

В Сортавале расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Сортавальского району поступило заявление гражданина. Он стал свидетелем драки и рассказал полицейским об этом.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, а участковый уполномоченный полиции выяснил все обстоятельства произошедшего.

Так, сентябрьским вечером 49-летний местный житель находился в компании, где злоупотребляли спиртным. По версии полиции, в определённый момент между ним и ещё одним присутствующим возник конфликт, который закончился дракой. Обидчик нанёс несколько ударов по лицу и телу оппонента.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевшему причинён вред здоровью средней тяжести.

Подозреваемый признал вину, он заключен под стражу за ранее совершенное преступление – также против личности.

В настоящий момент дознавателем ОМВД России по Сортавальскому району возбуждено уголовное. Максимальная санкция за совершенное преступление - лишение свободы на срок до трех лет.