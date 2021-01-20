В карельской глуши во время пьянки произошло убийство

В поселке Калевала местный житель зарезал собутыльника, сообщили в Следкоме Карелии.

В ночь на 17 января в поселке Калевала мужчина пьянствовал со своим знакомым. В ходе застолья приятели поссорились, и один из них напал с ножом на другого. В пьяном угаре мужчина убил собутыльника и был задержан.

По факту убийства Следком возбудил уголовное дело. Обвиняемого в преступлении заключили под стражу. По делу проводятся следственные действия.

Наказание за данное преступление - до 15 лет лишения свободы.