В райцентре Карелии поставили на место столб, «просивший о помощи»

Энергетики и местные власти отреагировали на сообщение в соцсетях.

Падающий столб в Беломорске, на который пожаловались жители города в местном паблике, больше никому не угрожает.

Сегодня в соцсети появилось фото накрененной опоры уличного освещения рядом с домом № 9 на ул. Герцена. Чтобы привлечь внимание к проблеме, жители ближайших домов написали на столбе призыв о помощи: «Помогите, падаю!».

Сотрудники ЦУР через систему «Народный Контроль» выявили сообщение и направили его в районную администрацию и обслуживающей этот участок сетевой компании.

Через несколько часов из Беломорска поступила информация о том, что что необходимые работы выполнены и опора приведена в нормативное состояние.