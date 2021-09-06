В райцентре Карелии прокуратура поборолась за чистоту питьевой воды

По настоянию районного прокурора в Сегеже была разработана и утверждена инвестиционная программа по развитию водоснабжению, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района направила в городской суд исковое заявление об обязании водоснабжающей организации города разработать инвестиционную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры, повышения качества питьевой воды, обеспечения безаварийной работы объектов водоснабжения. В ходе проверки выяснилось, что такая программа у водоснабжающей организации города отсутствует.

Суд удовлетворил иск районного прокурора и возложил на организацию обязанность исполнить требование прокуратуры.

Водоснабжающая организация Сегежи исполнила решение суда, разработав и утвердив инвестиционную программу. В данный момент она реализуется.