В райцентре Карелии управляющую компанию оштрафовали за опасные детские площадки

Прокуратура Питкяранты нашла нарушения в эксплуатации детских площадок в городе, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура Питкярантского района в ходе проверки выявила нарушения безопасности на детских площадках.

Металлические элементы площадки были подвержены коррозии, деревянные — имели шероховатости, которые могли привести к травме, а также острые края и кромки.

Обслуживание и контроль за состоянием детских площадок на участках многоквартирных домов обязана была управляющая организация, поэтому прокурор Питкярантского района направил в Арбитражный суд Карелии о привлечении данной компании к административной ответственности.

Суд назначил организации наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.