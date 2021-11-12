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В райцентре Карелии управляющую компанию оштрафовали за опасные детские площадки

Новости. Общество
11:13, 13 Декабря 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк

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Прокуратура Питкяранты нашла нарушения в эксплуатации детских площадок в городе, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура Питкярантского района в ходе проверки выявила нарушения безопасности на детских площадках.

Металлические элементы площадки были подвержены коррозии, деревянные — имели шероховатости, которые могли привести к травме, а также острые края и кромки.

Обслуживание и контроль за состоянием детских площадок на участках многоквартирных домов обязана была управляющая организация, поэтому прокурор Питкярантского района направил в Арбитражный суд Карелии о привлечении данной компании к административной ответственности.

Суд назначил организации наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

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