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В рамках благотворительной акции библиотекам Петрозаводска подарили три тысячи книг

Новости. Общество
17:40, 17 Февраля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

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Акцию поддержали представители органов власти и организаций, деятели культуры и читатели, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 1 по 14 февраля в городских библиотеках карельской столицы проходила акция «Дарите книги с любовью». Общероссийский проект стал уже доброй традицией и проводится шестой год подряд.

Акцию поддержали представители органов власти и организаций, образовательные учреждения, известные деятели культуры и, конечно, читатели.

Участниками благотворительного проекта стали министерство национальной и региональной политики Карелии, Заксобрание Республики Карелия, Дом дружбы народов Карелии, Росгвардия по Республике Карелия, Пенсионный фонд России по Республике Карелия, администрация Петрозаводска, детские сады и школы города, издательства «Периодика» и «Острова», а также Елена Пиетиляйнен, Елена Маркова, Олег Мошников, Светлана Захарченко, Леонид Авксентьев, Константин Белоусовов, Надежда Акимова и многие другие.

В общей сложности библиотеки получили в дар 2886 книг - художественных произведений, краеведческой, научно-популярной и другой полезной литературы. Часть изданий пополнит библиотечные фонды, остальные будут переданы в социальные учреждения и общественные организации.

Централизованная библиотечная сеть Петрозаводска благодарит всех участников акции за отзывчивость и поддержку проекта.

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