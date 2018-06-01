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Новости. Общество
09:43, 01 Июня 2018

В расписании петрозаводского автовокзала произошли изменения

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С сегодняшнего дня ряд рейсов отменяется, возобновляется или переносится.

Как сообщили в ГУП "Карелавтотранс", с 1 июня вводятся изменения в расписаниях.

Возобновляется выполнение  рейса №607А "Петрозаводск - Кудама", по пятницам и воскресеньям. Отправление от автовокзала в 17.45, прибытие в Малую Суну в 19.15, прибытие в Кудаму в 19.35. Отправление из Кудамы в 19.45, прибытие в Малую Суну в 20.05, прибытие в Петрозаводск в 21.35.

Отменяется маршрут №616 "Другая Река".

Рейс маршрута №610 "Савиново/Ведлозеро" по понедельникам, средам и пятницам  переносится отправлением из Петрозаводска с 6.30 на 7.30, (из Савиново в 9.00, из Ведлозеро в 9.30, прибытие на автовокзал к 11.15)

Рейс маршрута №606 "Савиново/Кинелахта" по воскресеньям переносится отправлением из Петрозаводска с 15.00 на 13.15, (прибытие в Кинелахту в 16.15, прибытие в Савиново в 17.30, прибытие на автовокзал в 19.30). Рейс по пятницам без изменений.

Рейс маршрута №134 "Дачи Бесовец 13 км" отправлением от автовокзала в 14.15 будет выполняться только по пятницам, субботам и воскресеньям.

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