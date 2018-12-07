В расселенном жилом доме в Карелии произошел пожар

Пожар произошел в Надвоицах в 2-х этажном жилом доме, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший четверг, 6 декабря, в 5.17 пожарно-спасательные службы Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в расселенном жилом доме.

Площадь повреждения – 9 кв м.

Погибших и пострадавших нет. Причины, виновные, ущерб устанавливаются.