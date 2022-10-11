В разных районах Петрозаводска к зиме появились десятки новых вазонов

Подрядчик установил в разных районах города 65 вазонов.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, 65 новых вазонов были установлены в разных районах Петрозаводска. Полсотни из них — сферы или глобусы, еще 15 — чаши или плато. С наступлением сезона там высадят цветочные композиции.

Вазонами украсили проспект Александра Невского, скверы Берёзка, Дружбы, 70-летия Победы, Анны Лисицыной, Маршала Мерецкова, аллеи Берёзовую и Отцов, Первомайскую площадь, территорию возле Ротонды на Онежской набережной.

В городе в 2020 году были установлены 180 вазонов, всего на общественных территориях города уже установлено более 270 цветочных вазонов.