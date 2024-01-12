В реанимации после ДТП умер поэт и публицист Лев Рубинштейн

Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн умер в возрасте 76 лет.
Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн скончался в воскресенье, 14 января, сообщила его дочь.
«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — написала она на своей странице «Живого Журнала» в воскресенье.
Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, пишет РИА Новости.
Как ранее сообщал столичный дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.
Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания», рассказывает информагентство.
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