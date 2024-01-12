В реанимации после ДТП умер поэт и публицист Лев Рубинштейн

Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн умер в возрасте 76 лет.

«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — написала она на своей странице «Живого Журнала» в воскресенье.

Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн скончался в воскресенье, 14 января, сообщила его дочь.

Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал столичный дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.