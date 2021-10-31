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«В реанимации поздно думать, почему раньше не вакцинировался» (ВИДЕО)

Новости. Общество
08:50, 31 Октября 2021

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Заведующий нейрохирургическим отделением БСМП Петрозаводска Дмитрий Первунин призывает вакцинироваться, потому что болеть коронавирусом страшно.

В соцсети на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова размещен ролик – видеобращение заведующего нейрохирургическим отделением БСМП Петрозаводска Дмитрия Первунина, который призывает всех вакцинироваться, потому что болеть коронавирусом – это страшно.

«Для того, чтобы прервать цепочку распространения коронавируса, изменить ситуацию в нашу пользу, мы должны вакцинироваться. Я сам болел, мы болеем вместе с вами, вместе с пациентами. Я прошу вас, вакцинируйтесь! Это важно для вашего с нами здоровья, для наших с вами родных. Еще есть один важный важный момент: тогда, когда люди попадают в ковидный стационар, в отделение реанимации, тогда уже поздно думать о том, почему я не вакцинировался. Вакцинируйтесь вовремя!» - призвал доктор-нейрохирург Дмитрий Первунин.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом инфицирован 301 человек, четверо умерли. Госпитализированы 946 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 6,  двое на инвазивной ИВЛ.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 74503 человека. Выздоровели за все время 69886 пациентов. Умерли 977 человек, заразившихся коронавирусом.

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Комментарии

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Изя
2021-10-31 09:11:56
Это же не его профиль , каждый хочет ублажить начальника . :)
Гость
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