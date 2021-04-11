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В регионы направили рекомендации по организации летнего отдыха для детей

Новости. Общество
20:40, 12 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов
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Министерство просвещения РФ направило в регионы методические рекомендации по подготовке и организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2021 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Чтобы максимально обеспечить детям по всей России полноценный отдых и оздоровление, Минпросвещения России направило в регионы разработанные ведомством методические рекомендации, касающиеся подготовки к проведению летней оздоровительной кампании, методические рекомендации по организации детского отдыха с учётом сохраняющихся рисков коронавирусной инфекции, разработанные Роспотребнадзором, и постановление главного санитарного врача России о внесении ряда важных изменений в санитарно-эпидемиологические правила", - говорится в сообщении.

Уполномоченным региональным органам рекомендовано охватить организованным отдыхом максимальное количество детей, в том числе тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации, детей медицинских работников и других лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь больным новой коронавирусной инфекцией, а также ребят, чьи родители потеряли работу в связи с вспышкой коронавирусной инфекции.

Также министерство рекомендовало предусмотреть в региональных бюджетах средства на развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе на создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, устранить нарушения, выявленные при проведении проверок лагерей, взаимодействовать с организациями дополнительного образования и другими образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта по месту жительства, чтобы заполнить график дня детей во время каникул.

В рекомендации также вошли пункты посвященные, включению в программы отдыха и оздоровления детей воспитательного компонента, обеспечению работы горячих линий по вопросам детского отдыха, оказанию помощи подросткам в трудоустройстве во время каникул, проработке вопросов о повышении квалификации педагогов и вожатых, в том числе в дистанционном формате.

"Незамедлительно информировать Минпросвещения России обо всех несчастных случаях с детьми во время организованного отдыха и своевременно предоставлять сведения в рамках мониторинга оздоровительной кампании, который проводится ведомством", - добавляется в рекомендациях.

Регионам также советуется предусмотреть механизмы компенсации для тех родителей, которые самостоятельно покупают путёвки в организации отдыха и оздоровления детей, в том числе возможность оформлять и получать путёвки для детей по месту работы.

Также может быть предусмотрено возмещение расходов работодателям, которые финансируют отдых и оздоровление детей своих сотрудников, причём это касается оплаты путёвок в организации отдыха и оздоровления, которые находятся не только на территории проживания ребёнка, но и за её пределами.

В рекомендации также вошли меры безопасности для организаций отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей, среди которых генеральная уборка всех помещений перед открытием каждой смены, ограничения по количеству детей - в одном отряде может быть не более 25 детей 1–4-х классов и 30 детей старшего возраста, "утренний фильтр" (измерение температуры у сотрудников и детей), ежедневная уборка, проветривание помещений, дезинфекция воздуха.

 
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