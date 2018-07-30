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Новости. Экономика
16:14, 30 Июля 2018

В рейтинге стран с самыми низкими ценами на бензин Россия заняла 10-е место

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Агентство Bloomberg составило рейтинг стран с самыми низкими ценами на бензин АИ-95, Россия заняла в списке десятую строчку.

По оценкам Bloomberg, в России один литр бензина можно купить за $0,72.

Первое место занимает Венесуэла, где литр бензина стоит $0,01, на втором месте — Иран ($0.28), на третьем — Кувейт ($0,35).

Подробности – по ссылке.

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Комментарии

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User
2018-07-30 17:54:23
А какое место занимает Россия в рейтинге стран с самыми низкими зарплатами?
Leopol'd
2018-07-30 16:32:53
Рейтинг должен быть по количеству литров на среднюю или минимальную зарплату. Иначе это изменение в попугаях.
Кирюха непутёвый
2018-07-30 16:22:45
Так соотнесите зарплаты и пенсии в рублях к доллару и что получится . Трындец.
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