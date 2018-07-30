В рейтинге стран с самыми низкими ценами на бензин Россия заняла 10-е место

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Агентство Bloomberg составило рейтинг стран с самыми низкими ценами на бензин АИ-95, Россия заняла в списке десятую строчку.
По оценкам Bloomberg, в России один литр бензина можно купить за $0,72.
Первое место занимает Венесуэла, где литр бензина стоит $0,01, на втором месте — Иран ($0.28), на третьем — Кувейт ($0,35).
Подробности – по ссылке.
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