В рейтинге стран с самыми низкими ценами на бензин Россия заняла 10-е место

Агентство Bloomberg составило рейтинг стран с самыми низкими ценами на бензин АИ-95, Россия заняла в списке десятую строчку.

По оценкам Bloomberg, в России один литр бензина можно купить за $0,72.

Первое место занимает Венесуэла, где литр бензина стоит $0,01, на втором месте — Иран ($0.28), на третьем — Кувейт ($0,35).

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