В результате аварии автомобиль вылетел на оживленный пешеходный переход в Петрозаводске (ВИДЕО)

Столкновение двух автомобилей на Лесном проспекте попало на видеорегистратор и камеру наблюдения.

В Петрозаводске 30 августа в 11.38 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и внедорожника на регулируемом пешеходном переходе. Видео с аварией было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Сама авария произошла непосредственно перед пешеходным переходом, расположенным в районе пересечения с улицей Древлянка. Судя по видео, легковушка резко затормозила перед пешеходным переходом, где в этот момент уже загорался красный свет. В это время сзади в нее врезался внедорожник.

Момент аварии был зафиксирован на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк» и на видеорегистратор одного из участников аварии.