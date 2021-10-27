В результате жесткой аварии в Петрозаводске машины раскидало по дороге, как кегли

фото: Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

На набережной Варкауса в Петрозаводске автомобиль на большой скорости влетел в другую легковушку

Жесткое ДТП произошло в 17.25 на перекрестке набережной Варкауса и улицы Московская в Петрозаводске. Момент аварии попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк». Ролик был выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Один из участников ДТП поворачивал с улицы Московская на набережную Варкауса, когда в него буквально влетел мчавшийся по набережной автомобиль. От удара машины раскидало по проезжей части.

Информации о пострадавших пока нет. Подробности происшествия уточняются.