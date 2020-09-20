В "РКС-Петрозаводск" открыты вакансии с возможностью работы вахтовым методом

Компания готова предоставить иногородним сотрудникам жилье, возможна организация работы вахтовым методом.
"РКС-Петрозаводск" приглашает на работу:
- плотника;
- слесаря аварийно-восстановительных работ;
- электрогазосварщика;
- слесаря-ремонтника;
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- машиниста бульдозера и экскаватора;
- слесаря по ремонту автомобилей;
- слесаря КИПиА;
- слесаря по обслуживанию тепловых сетей;
- слесаря по ремонту котельного оборудования;
- столяра строительного;
Наличие образования, соответствующего специальности, обязательно.
Группа компаний "РКС-Петрозаводск" – это крупнейший представитель коммунальной отрасли в республике. У работников "РКС-Петрозаводск" один из лучших коллективных договор в Карелии, полный социальный пакет. У сотрудников компании есть возможность совмещать заочную учебу и работу, более того, работникам "РКС-Петрозаводск", которые являются студентами, положена материальная помощь. Материальная поддержка осуществляется также и сотрудникам с ипотекой. Компания ежегодно проводит обучающие курсы, конкурсы профессионального мастерства всероссийского уровня, у работников "РКС-Петрозаводск" есть возможность попасть в "Кадровый резерв" и продвинуться вверх по карьерной лестнице.
Если вы хотите стать частью дружного коллектива "РКС-Петрозаводск", обращайтесь к специалисту по развитию и обучению персонала Александре Витальевне Серковой по номеру 8(8142) 71 00 44.
Комментарии