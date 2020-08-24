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В "РКС-Петрозаводск" продлили акцию "Скоро в школу"

Новости. Общество
11:14, 25 Августа 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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ООО "КРЦ" совместно с АО "ПКС-Водоканал" по просьбам абонентов продлили акцию "Скоро в школу" до 28 августа.

Напомним, что победители акции получат подарочные сертификаты на сумму от 500 до 2000 рублей в один из торговых центров города. Если у вас есть дети школьного возраста, а также вы имеете задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, акция – отличный повод погасить долги.

Дебиторскую задолженность можно погасить полностью, а можно заключить договор о реструктуризации долга и оплатить 50% от суммы задолженности (если договор о реструктуризации у вас уже есть, чтобы поучаствовать в акции, необходимо погасить долги досрочно).

Среди тех, кто выполнит условия акции, сотрудники ООО "КРЦ" с помощью метода генерации случайных чисел определят победителей. Успейте оплатить счета до 28 августа! Подробности участия в розыгрыше смотрите на сайте www.крц10.рф или звоните по телефону 56-04-31.

 

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