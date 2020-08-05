890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии рассказал еще о 13 жертвах COVID-19, которые не вошли в статистику 4
Сегодня 10:32
В Петрозаводске пройдет большой спортивный праздник
05.08.2020 17:20
Полиция Петрозаводска разыскивает возможного преступника (ФОТО) 4
Сегодня 10:55
В Ленобласти 17-метровое судно "остановит" движение на "Коле"
05.08.2020 18:20
В Карелии зафиксирована еще одна смерть пациента с COVID-19
Сегодня 09:10
Составлен рейтинг самых популярных новых бюджетных иномарок в России
05.08.2020 16:47

В "РКС-Петрозаводск" стартовала акция для родителей школьников

Новости. Общество
15:20, 06 Августа 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
Загрузка...

ООО "КРЦ" совместно с АО "ПКС-Водоканал" объявили о начале акции "Скоро в школу".

Если у вас есть дети школьного возраста, а также вы имеете задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, акция – отличный повод погасить долги. 

Дебиторскую задолженность можно погасить полностью, а можно заключить договор о реструктуризации долга и оплатить 50% от суммы задолженности (если договор о реструктуризации у вас уже есть, чтобы поучаствовать в акции, необходимо погасить долги досрочно).

Среди тех, кто выполнит условия акции, сотрудники ООО "КРЦ" с помощью метода генерации случайных чисел определят победителей и вручат счастливчикам подарочные сертификаты на сумму от 500 до 2000 рублей в один из торговых  центров города.

Акция продлится до 25 августа, успейте оплатить счета! Подробности участия в розыгрыше смотрите на сайте www.крц10.рф или звоните по телефону 56-04-31.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

05.08.2020 16:14
Обществоведение
Затянувшееся дело 1
Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 6
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 2
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»