В Карелии от коронавируса скончались 369 человек, три смерти было зарегистрировано в минувшие сутки, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Межрайонной больнице №1 скончалась 67-летняя жительница поселка Муезерский, в Республиканской инфекционной больнице ушел из жизни 84-летний петрозаводчанин, в роддоме им. Гуткина умер 85-летний житель Петрозаводска. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего от коронавируса в Карелии скончались 369 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 83 человек. Из этого числа заболевших – 68 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на сегодняшний день составило 43334 человека.

Выздоровели 40220 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 153 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7029,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3049,2 случая, по Северо-Западу – 5396.