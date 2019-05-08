В Росгвардии рассказали, как ловили браконьеров в Карелии

Во время одного из рейдов в Олонецком районе мужчины выкинули ружье в канаву, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

С началом охотничьего сезона было проведено 9 рейдов.

Так 2 мая текущего года около 5.00 в ходе проведения рейдовых мероприятий на территории Олонецкого района государственными инспекторами охотничьего надзора в запрещенном для проведения охоты месте был обнаружен автомобиль Toyota и два гражданина, которые находились в "зоне покоя дичи".

Стражи правопорядка проверили документы граждан и осмотрели их автомобиль. Как выяснилось,мужчины родом из д. Низино Ленинградской области. Гости республики пытались ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов – сказали, что охотниками не являются, а приехали в Карелию просто отдохнуть.

Вавтомобиле был обнаружен пустой чехол для ружья.

После того, как два гражданина покинули территорию запрещенную для проведения охоты – основания для их задержания отсутствовали.

При помощи металлоискателя в сточной канаве обнаружили огнестрельное гладкоствольное оружие модели Stoeger M3000 калибра 12х76 мм. Позже выяснилось, что ружье принадлежит одному из те самых гостей.

Мужчина пояснил, что спрятал оружие, увидев приближающийся в их сторону автомобиль с инспекторами охотнадзора.

Теперь правонарушитель может остаться без ружья и на долгое время забыть об охоте.