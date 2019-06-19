В Роскомнадзоре рассказали о сборе биометрических данных

Российские банки собирают биометрические данные граждан только при получении их согласия, что подразумевают нормы законодательства о персональных данных, сообщила пресс-служба Роскомандзора.

Все процедуры являются добровольными, а правила регулируются законодательством о персональных данных.

"Однако если гражданин полагает, что условия предоставления банковской услуги, предусматривающей процедуру подачи биометрии, нарушают его права как стороны договора, он вправе обратиться в суд для рассмотрения данного вопроса", – сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

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