На площадках ТКО в Петрозаводске установили ловушки для крыс

Горожан попросили не выпускать домашних животных на самовыгул.

В Петрозаводске с 28 сентября по 3 октября организован отлов грызунов (с установкой ловушек), рассказали в республиканском Роспотребнадзорее.

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» работают на площадках ТКО по указанным адресам:

- ул. Антонова, д.3, д. 8, д. 9А, д. 12,

- ул. Судостроительная, д. 8, д. 24, д. 17,

- ул. Сыктывкарская, д. 25, д. 31,

- ул. Торнева, д. 5, д. 11, д. 17,

- ул. Ленинградская, д. 20, д. 11, д. 4,

- ул. Андропова д. 30,

- ул. Ф.Энгельса, д. 23, д. 11,

- ул. Луначарского, д. 14, д.36, д. 43,

- ул. Грибоедова, д. 6А, д. 12,

- ул. Калевалы д. 6, д. 11

- ул. Кутузова, д. 43, д. 42,

- ул. Лисицыной д. 3А, д. 21,

- ул. Мелентьевой д. 35, д. 43А, д. 59,

- Октябрьский пр., д. 3, д. 4А, д. 26А, д. 33, д. 40, д. 58, д. 70,

- ул. Социалистическая, д. 12

Жильцов ближайших многоквартирных домов просят не допускать самовыгул домашних животных в этот период.