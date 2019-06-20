В Росреестре разъяснили, у кого будут изымать землю за нескошенную траву при одобрении законопроекта

Подготовленный Минэкономразвития законопроект, предполагающий изъятие земельных участков за нарушение собственниками требований правил пожарной безопасности не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ.

"В первую очередь нужно подчеркнуть, что этот законопроект не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ. Поскольку люди, проживающие на данных территориях, в непосредственной близости от источника пожара, при его возникновении, являются пострадавшей стороной", – говорится в сообщении.

В Росреестре добавили, что населенные пункты попадают в зону риска природного пожара из-за того, что правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения или лесных земель не соблюдают требования пожарной безопасности.

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