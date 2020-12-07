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В Россельхозбанке стартовала новогодняя акция со ставкой по вкладу до 6,3% годовых

Новости. Общество
14:12, 08 Декабря 2020
фото: © rshb.ru
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С 4 декабря 2020 года РСХБ запустил акцию "Новый год с АО "Россельхозбанк", в рамках которой можно открыть вклад со ставкой до 6,3% годовых.

Специальное предложение действует до 31 декабря 2020 года включительно. В период проведения акции можно открыть вклад на срок 1,5 года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Ставка по вкладу - до 6,3% годовых в зависимости от периода нахождения средств во вкладе, также предусмотрена возможность льготного расторжения. Минимальная сумма вложений – 10 тыс. рублей. Оформить вклад можно как в отделении Россельхозбанка, так и с использованием системы "Интернет-банк" и "Мобильный банк".

"Предновогодний период – это не только время для покупки подарков, но и лучший момент для того, чтобы задуматься о сохранении и приумножении своих финансов в следующем году. Праздничная акция "Новый год с АО "Россельхозбанк" сегодня является одним из самых выгодных предложений на рынке, а участие в ней позволит зафиксировать повышенный процент по депозиту на срок до 1,5 лет. Принять участие в акции можно, открыв вклад в отделении банка или удаленно при помощи каналов дистанционного обслуживания - максимально удобный и безопасный для клиентов способ", - прокомментировал директор Санкт-Петербургского регионального филиала Алексей Кольчик.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить на сайте, а также в отделениях и в мобильном приложении Россельхозбанка.

АО "Россельхозбанк" Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

Информация об услугах:8 (800) 100-0-100;7787 (МТС, Мегафон, Билайн и Tele2).  Ззвонок по России бесплатный. А также телефон —+7 (495) 787-7-787

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