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В России число случаев COVID-19 за сутки снова превысило 15 тысяч

Новости. Общество
11:00, 21 Октября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За прошедшие сутки в России выявлено 15 700 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России на 21 октября составило 1 447 335 случаев.

Выздоровело за время пандемии 1 096 560 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 10 952 пациента.

Летальных случаев за все время: 24 952, за последние сутки - 317 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 55,1 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 496 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21 октября остаются 321 488 человек.

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