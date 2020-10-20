В России число случаев COVID-19 за сутки снова превысило 15 тысяч

За прошедшие сутки в России выявлено 15 700 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России на 21 октября составило 1 447 335 случаев.



Выздоровело за время пандемии 1 096 560 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 10 952 пациента.

Летальных случаев за все время: 24 952, за последние сутки - 317 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 55,1 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 496 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21 октября остаются 321 488 человек.