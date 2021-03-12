В России число выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших

За минувшие сутки в России зарегистрировано 9 908 случаев заражения COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 380 525 человек.

Выздоровели 3 985 897 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 12 868 человек.

Летальных случаев за все время: 91 695, за минувшие сутки зарегистрировано 475 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 114,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 382 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 марта остаются 502 082 человек.