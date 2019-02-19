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Новости. Общество
22:00, 19 Февраля 2019
фото: ТАСС / Руслан Шамуков

В России хотят ограничить работу гипермаркетов в выходные дни в пользу частных лавочек

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Ограничить работу гипермаркетов и других крупноформатных торговых предприятий в выходные дни предлагают в Совете Федерации.

С заявлением на этот счет выступил член комитета палаты по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев. По его словам, России необходимо взять пример с развитых европейских государств, где наложены ограничения на работу сетевых супермаркетов в выходные дни, пишет интернет-газета "Знак".

"Есть наличие крупных гипермаркетов и супермаркетов, сетей оптового формата с большим ассортиментом товаров. Давайте сделаем, как на Западе, в Германии, например. Там есть практика: в 20.00 (в пятницу) крупные сети закрываются и до утра понедельника фактически закрыты", — приводит слова Кондратьева агентство новостей "Москва".

Сенатор добавил, что при этом в выходные работают магазины шаговой доступности и небольшие оптовые торговые точки.
Это уже не первое предложение ограничить работу крупноформатных предприятий торговли, исходящее в том числе из Совета Федерации. В марте 2017 года с аналогичной инициативой выступил зампредседателя комитета палаты по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский. Однако тогда эту идею публично раскритиковало министерство промышленности и торговли. Там разнообразие форматов торговли в России назвали условием комфортной потребительской среды.

Ранее в феврале Минпромторг внес в Госдуму законопроект о нестационарной и мобильной торговле. Инициативу в ведомстве пояснили заботой о производителях, которые не в состоянии пробиться на полки сетевых магазинов, притом что сами сети занимают 30–40% рынка.

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