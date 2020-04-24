В России хотят увеличить срок примирения при расторжении брака

В Национальном родительском комитете (НРК) выступили с инициативой увеличить в два раза срок для примирения супругов при расторжении брака.

Соответствующее обращение было направлено в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, пишет RT.

В тексте обращения говорится, что необходимость введения указанной меры связана с психологической обстановкой, возникшей в российских семьях в условиях режима самоизоляции.

По мнению председателя НРК Ирины Волынец, ситуация может спровоцировать скоропалительные эмоциональные решения о разводе, а увеличение срока примирения поможет сохранить семьи.

"Прошу увеличить срок оформления развода в два раза: в случае, предусматривающем проведение бракоразводной процедуры в органах ЗАГСа, этот срок после увеличения будет составлять два месяца, а в случаях, предусматривающих законом судебный процесс (если в семье есть дети или происходит раздел имущества), этот срок должен быть увеличен до шести месяцев... Данная мера не должна распространяться на семьи, в которых зафиксировано жестокое обращение", – говорится в тексте письма.

Предполагается, что данная мера будет действовать до конца 2020 года, уточняет автор инициативы.

В настоящее время, согласно Семейному кодексу, на примирение супругов в случае развода в органах ЗАГСа даётся один месяц, при разводе в суде – до трёх месяцев.