В России хотят жестче наказывать водителей-самоучек, совершивших ДТП

В Госдуме ведется работа над законопроектом, согласно которому нарушителю-самоучке будет грозить до 15 лет лишения свободы, если его действия повлекли тяжелые последствия.

Об этом сообщил первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, пишет издание "РИА Новости".



"Сейчас мы проводим консультации, которые касаются дорожной безопасности, усиления ответственности людей, которые садятся за руль, не имея водительского удостоверения… Если мы приравняем эти действия к действиям лиц, оставивших место ДТП или находящихся в состоянии опьянения, это будет серьезная острастка и мотивация, ведь садятся иногда те, кто не умеет ездить. Он скажет: "Сам научился", – а может, он и не умеет этого делать. И в любом случае он не имеет на это разрешения, а он сел, и у него в руках две-три тонны железной смерти. Соответствующий законопроект находится в разработке", – сказал Лысаков.

Депутат отметил, что в действующем законодательстве есть "определенный пробел", так как лица, нарушившие ПДД и не имеющие либо лишенные водительского удостоверения, несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть. При этом лица без ВУ представляют собой большую опасность.

"Если мы говорим о том, что произошло ДТП, человек пострадал или погиб по вине водителя, то здесь, конечно, его действия могут не иметь умысла. Все может произойти, мы понимаем, что та же гибель одного или двух и более человек у нас может не причисляться к умышленным убийствам – это случайность трагическая. Но когда за руль садится человек, который непонятно где обучался – он не обучался, это художественная самодеятельность, он нелегал – то он уже должен заранее знать, что его действия могут привести к трагическому исходу", – подчеркнул Лысаков.

Депутат отметил, что в последнем случае действия правонарушителя фактически становятся умышленными.



Лысаков уточнил, что планирует внести законопроект в Госдуму до конца весенней сессии 2020 года.