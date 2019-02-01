В России хотят в 10 раз увеличить штрафы для уклоняющихся от призыва

В настоящее время максимальное наказание за подобные нарушения - штраф в размере 1 тысячи рублей.

Депутат фракции "Единая Россия" Андрей Красов внес на рассмотрение Госдумы проект закона о десятикратном увеличении административных штрафов за нарушения в сфере воинского учета, в том числе для уклоняющихся от призыва на военную службу.

Одновременно предусматривается, что неявка "на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу", также станет поводом для возбуждения административного производства, пишет ТАСС.

"Следует отметить, что количество уклонистов (граждан, которые различными способами уклоняются именно от получения повестки военного комиссариата под расписку, например, путем несообщения в военный комиссариат об изменении своего места жительства или места пребывания) остается на достаточно высоком уровне. Так, в 2017 году военным комиссариатам не удалось оповестить порядка 150 тысяч граждан призывного возраста", – говорится в сопроводительных документах.