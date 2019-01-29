В России хотят ввести ипотечные каникулы

Ипотечные заемщики в России смогут взять каникулы в виде отсрочки платежей.

Согласно обсуждаемому с участниками рынка законопроекту, ипотечные заемщики в России смогут взять каникулы в виде отсрочки платежей в случае наступления сложной ситуации – например, в случае, если заемщик потерял работу, а его платежи превышают 50% текущего дохода, пишет "РИА Новости".

Примерно треть выданных ипотечных кредитов в России выплачивается с опережением графика, сообщил в интервью изданию первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"У нас достаточно большое количество граждан предпочитают платить быстрее, чем предусмотрено графиком. Это феномен, который подтвержден статистически: примерно треть выданных ипотечных кредитов в России обслуживаются с опережением графика", – сказал Швецов.

По предварительным данным госкомпании "Дом.рф", объем выдачи ипотеки в РФ в 2018 году вырос на 50% – до 3 триллионов рублей, а доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до исторического минимума в 1,83%.