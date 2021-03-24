В России в ближайшее время могут серьезно подорожать книги

Эксперты предупреждают о возможном подорожании книг на 20%, называя ситуацию беспрецедентной.

Как пишет РБК, книгоиздатели в начале 2021 года столкнулись с дефицитом офсетной бумаги, необходимой для печати иллюстрационно-текстовой продукции, в том числе книг и брошюр. Издательствам даже пришлось перенести по этой причине выпуск ряда книг. Дефицит сырья испытывают в том числе издатели учебной литературы.

По словам экспертов, проблема дефицита офсетной бумаги остро встала с февраля этого года, а пиковых значений достигнет к лету 2021 года. В одном только январе импорт бумаги и картонных изделий снизился на 14,5% - это больше, чем за весь 2020 год.

Основной причиной такой ситуации называют переориентацию рынка целлюлозно-бумажной продукции с производства офсетной бумаги на производство упаковки, спрос на которую резко вырос во время пандемии коронавируса. В то же время в мире происходит постепенное сокращение рынка писче-печатных бумаг и тетрадей, которые заменяют электронными носителями. В частности, один из крупнейших российских производителей целлюлозно-бумажной продукции, Архангельский ЦБК, по этой причине останавливает две бумагоделательных машины, делая ставку на глубокую переработку своей продукции на предприятиях по производству гофроупаковки и санитарно-гигиенических изделий.

При этом иностранные производители офсетной бумаги из Европы и Китая, которые на 80% удовлетворяли спрос на российском рынке, сейчас стали поставлять свою продукцию на внутренний рынок, где возник ажиотажный спрос.

Кроме того, во время пандемии были нарушены логистические цепочки – увеличилось время прохождения таможни, сильно подорожали морские перевозки.

Пока российские издатели выходят из положения с помощью уменьшения тиражей – в России за год выпустили на 20% меньше книг. Но, если ситуация с сырьем не стабилизируется, отечественные издатели будут вынуждены закупать офсетную бумагу в Финляндии, а это неизбежно повлечет за собой подорожание печатной продукции. Стоимость книг может увеличиться на 20%, полагают эксперты.