В России изменились правила поверки бытовых счетчиков

В России ступили в силу новые правила поверки измерительных приборов – теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта.

Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.

Как отмечают "РИА Новости" со ссылкой на документы, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны будут подавать сведения в официальный реестр в течение двух месяцев с момента оказания метрологических услуг.

По мнению главы Росстандарта Алексей Абрамов, законодательное закрепление электронных записей не только упростит регистрацию измерительных приборов, но и сделает рынок прозрачным. В частности, потребитель сможет проверить, законно ли требование пройти проверку счетчиков.

При этом до конца 2020 года действует мораторий на поверки бытовых счетчиков, введенный в начале пандемии коронавируса.

Ресурсоснабжающие и управляющие компании пока обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки, с граждан при этом не могут взыскиваться неустойки, штрафы и пени, отмечает "Российская газета".