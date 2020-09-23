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В России изменились правила поверки бытовых счетчиков

Новости. Общество
21:05, 24 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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В России ступили в силу новые правила поверки измерительных приборов – теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта.

Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.

Как отмечают "РИА Новости" со ссылкой на документы, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны будут подавать сведения в официальный реестр в течение двух месяцев с момента оказания метрологических услуг.

По мнению главы Росстандарта Алексей Абрамов, законодательное закрепление электронных записей не только упростит регистрацию измерительных приборов, но и сделает рынок прозрачным. В частности, потребитель сможет проверить, законно ли требование пройти проверку счетчиков.

При этом до конца 2020 года действует мораторий на поверки бытовых счетчиков, введенный в начале пандемии коронавируса.

Ресурсоснабжающие и управляющие компании пока обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки, с граждан при этом не могут взыскиваться неустойки, штрафы и пени, отмечает "Российская газета".

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