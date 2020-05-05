В России могут отменить экзамены для девятиклассников

В России могут отказаться от проведения основного государственного экзамена для девятых классов в этом году из-за пандемии COVID-19.

Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24", пишет издание "РИА Новости".



"В отношении девятых классов принято решение, что итоговая аттестация состоится по двум предметам – русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации <…> и аттестация пройдет по текущим оценкам", – сказал глава ведомства.



Ранее министерство рекомендовало завершить обучение в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, а десятых – до 30 мая.



Совместно с Рособрнадзором ведомство подготовило расписание ОГЭ, предусматривающее проведение экзаменов с 1 июня по 31 июля. Регионы могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в течение обозначенного периода. ОГЭ по предметам по выбору в этом году не состоится.