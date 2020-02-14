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В России могут снять ограничения с западных лекарств для онкобольных

Новости. Общество
20:40, 14 Февраля 2020
фото: © pixabay.com
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Министерство здравоохранения РФ проработает вопрос о снятии с западных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают медикам закупать их на торгах

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на профильном совещании, пишет издание "РИА Новости".

Кабмину известно о проблемах с лекарственным обеспечением больных раком, добавила она.

Голикова попросила премьер-министра Михаила Мишустина закрепить за Росздравнадзором функцию мониторинга фармрынка на предмет дефицита препаратов.

Глава правительства ответил, что уже сегодня подпишет распоряжение о мерах по совершенствованию в этой сфере, и попросил регулярно докладывать о ситуации.

"Мы часто о дефиците узнаем от врачей, от родителей по факту, а надо действовать на опережение. Считаю, что здесь Росздравнадзор должен отслеживать и очень оперативно информировать как руководство правительства, так и Минздрав и врачей в соответствующих больницах", – сказал Мишустин.

Премьер-министр также поручил создать цифровую платформу, где граждане смогут узнавать о доступности лекарств для онкобольных.
 
Отдельно он затронул тему обеспечения медикаментами больных раком детей. По словам премьера, кабмин разработал ряд мер для улучшения их лечения.

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