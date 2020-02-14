В России могут снять ограничения с западных лекарств для онкобольных

Министерство здравоохранения РФ проработает вопрос о снятии с западных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают медикам закупать их на торгах

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на профильном совещании, пишет издание "РИА Новости".



Кабмину известно о проблемах с лекарственным обеспечением больных раком, добавила она.



Голикова попросила премьер-министра Михаила Мишустина закрепить за Росздравнадзором функцию мониторинга фармрынка на предмет дефицита препаратов.



Глава правительства ответил, что уже сегодня подпишет распоряжение о мерах по совершенствованию в этой сфере, и попросил регулярно докладывать о ситуации.



"Мы часто о дефиците узнаем от врачей, от родителей по факту, а надо действовать на опережение. Считаю, что здесь Росздравнадзор должен отслеживать и очень оперативно информировать как руководство правительства, так и Минздрав и врачей в соответствующих больницах", – сказал Мишустин.



Премьер-министр также поручил создать цифровую платформу, где граждане смогут узнавать о доступности лекарств для онкобольных.



Отдельно он затронул тему обеспечения медикаментами больных раком детей. По словам премьера, кабмин разработал ряд мер для улучшения их лечения.