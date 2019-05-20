В России могут возвратить распределения после вузов

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Президент России Владимир Путин пообещал подумать над возможностью возвращения системы распределения студентов после окончания учебы в бюджетных вузах.
На медиафоруме ОНФ в Сочи он сообщил, что планирует обсудить идею с правительством.
Как сообщает РБК, такое заявление глава государства сделал в ответ на предложение сопредседателя Центрального штаба ОНФ, врача Леонида Рошаля. По его словам, если бы такое решение было принято пять лет назад, в стране давно была решена проблема нехватки сельских врачей, например.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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