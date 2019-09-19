В России может измениться система взыскания долгов с граждан

Минюст России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) разработали концепцию закона об обязательном досудебном порядке возврата просроченной задолженности физлиц.

"Концепция, в частности, предполагает ''установление обязательного досудебного (претензионного) порядка возврата просроченной задолженности'' физлиц. Взыскатель сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг", – говорится в статье.

Авторы концепции предполагают, что такой механизм позволит установить дополнительные гарантии прав физлиц и уменьшит решение споров в судебном порядке, а это, в свою очередь, снизит нагрузку на судебные органы и ФССП.

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