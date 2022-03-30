В России может появиться еще один праздничный выходной

В Совете Федерации допустили, что День единения народов может стать выходным в 2023 году.

День единения народов РФ и Белоруссии может стать не только праздничным, но и нерабочим, если в текущем году на законодательном уровне будет принято такое решение, само предложение очень хорошее. Об этом РИА Новости заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

День единения народов России и Белоруссии — праздник, отмечаемый на государственном уровне ежегодно 2 апреля в связи с тем, что в этот день в 1997 году был подписан договор о создании сообщества России и Белоруссии. В своем поздравлении спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказала мнение, что день единения народов двух стран достоин занять место в календаре не только как праздничный, но и как нерабочий, пишет РИА Новости.

«Очень хорошее предложение. Когда праздник становится нерабочим днем, люди больше думают о нем, о его содержании», — сказал политик.

Цеков выразил надежду, что «в этом году будет принято такое решение и со следующего года День единения народов РФ и Белоруссии будет не только праздничным, но и нерабочим днем».

Сенатор полагает, что этот вопрос может обсуждаться на уровне Союзного парламента. Для принятия окончательного решения нужно вносить изменения в законодательство РФ о нерабочих и праздничных днях, пояснил он.