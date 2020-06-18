СМИ: В России может появиться "налог для богатых"

В кабмине обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.

Консенсуса по этому вопросу нет, поскольку чисто экономическая целесообразность такой меры под вопросом, пишут "Известия".



В пресс-службе правительства уверяют, что в профильный департамент эта инициатива не поступала. С 2001 года, когда была введена единая для всех ставка НДФЛ, Госдума рассмотрела около 10 законопроектов о повышении налога для богатых.

Рост ставки НДФЛ на 2 п.п. для россиян с ежегодным доходом от 3 млн рублей принесет в казну примерно 60 млрд. По словам собеседника издания, вырученные средства пойдут на борьбу с бедностью. Повышение налога затронет примерно 1% населения. Он отметил, что с чисто фискальной точки зрения, большого смысла у такого маневра нет, поскольку дополнительный налог крайне сложно администрировать.

"Человек может получать доходы из разных источников – и каждый в отдельности не будет приносить ему более 3 млн рублей ежегодно. Для работодателя отследить все финансовые потоки своего сотрудника нереально. ФНС может это сделать, но затраты на мониторинг и администрирование будут примерно такими же, как и доходы от повышения ставки", – пояснил собеседник.

Тем не менее вероятность одобрения прогрессивной шкалы НДФЛ на этот раз значительно выше, чем в предыдущие годы, поскольку нынешняя ситуация – беспрецедентная.

По информации издания "РИА Новости", в правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом.