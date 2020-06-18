890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бывший гендиректор "Кареллеспрома" вновь проиграл в суде журналисту 9
Сегодня 12:25
Еще 22 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии за сутки
Сегодня 08:45
Появились подробности пожара, который произошел утром в Петрозаводске 1
Сегодня 12:02
Нашлись родители потерявшейся в Карелии маленькой девочки 2
Сегодня 10:24
Появились видео с места пожара в Петрозаводске, на котором спасли более 10 человек
Сегодня 13:04

СМИ: В России может появиться "налог для богатых"

Новости. Общество
21:05, 18 Июня 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В кабмине обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.

Консенсуса по этому вопросу нет, поскольку чисто экономическая целесообразность такой меры под вопросом, пишут "Известия".

В пресс-службе правительства уверяют, что в профильный департамент эта инициатива не поступала. С 2001 года, когда была введена единая для всех ставка НДФЛ, Госдума рассмотрела около 10 законопроектов о повышении налога для богатых.

Рост ставки НДФЛ на 2 п.п. для россиян с ежегодным доходом от 3 млн рублей принесет в казну примерно 60 млрд. По  словам собеседника издания, вырученные средства пойдут на борьбу с бедностью. Повышение налога затронет примерно 1% населения. Он отметил, что с чисто фискальной точки зрения, большого смысла у такого маневра нет, поскольку дополнительный налог крайне сложно администрировать.

"Человек может получать доходы из разных источников – и каждый в отдельности не будет приносить ему более 3 млн рублей ежегодно. Для работодателя отследить все финансовые потоки своего сотрудника нереально. ФНС может это сделать, но затраты на мониторинг и администрирование будут примерно такими же, как и доходы от повышения ставки", – пояснил собеседник.

Тем не менее вероятность одобрения прогрессивной шкалы НДФЛ на этот раз значительно выше, чем в предыдущие годы, поскольку нынешняя ситуация – беспрецедентная.

По информации издания "РИА Новости", в правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

16.06.2020 12:30
Обществоведение
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 6
Жители Петрозаводска требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.
Нельзя просто промолчать 17
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 11
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»