В России начал действовать запрет на использование инспекторами ДПС ручных радаров

С 1 июля в России введен запрет на использование инспекторами ДПС ручных радаров, напомнили в ГИБДД Карелии.
Теперь контроль скорости осуществляется только в автоматическом режиме камерами фото- и видеофиксации административных правонарушений.
В Карелии на автомобильных дорогах установлено 145 автоматических комплексов – 74 передвижных и 71 стационарный. За 6 месяцев рубежами контроля зафиксировано более 286 тысяч нарушений скоростного режима водителями автотранспорта.
В ГИБДД напомнили, в числе нарушений ПДД комплексы фиксируют:
- превышение установленной скорости движения,
- выезд на полосу, предназначенную для встречного движения,
- непредоставление преимущества движению пешеходов,
- проезд на запрещающий сигнал светофора, а также рядность,
- нарушение правил движения крупногабаритных транспортных средств.
Расположение автоматических средств фиксации административных правонарушений на территории Республики Карелия можно посмотреть на сайте ГИБДД России - https://гибдд.рф/milestones
Ранее сообщалось, рост аварийности на федеральных трассах в Карелии произошел после сокращения числа дорожных камер.
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