В России начал действовать запрет на использование инспекторами ДПС ручных радаров

С 1 июля в России введен запрет на использование инспекторами ДПС ручных радаров, напомнили в ГИБДД Карелии.

Теперь контроль скорости осуществляется только в автоматическом режиме камерами фото- и видеофиксации административных правонарушений.

В Карелии на автомобильных дорогах установлено 145 автоматических комплексов – 74 передвижных и 71 стационарный. За 6 месяцев рубежами контроля зафиксировано более 286 тысяч нарушений скоростного режима водителями автотранспорта.

В ГИБДД напомнили, в числе нарушений ПДД комплексы фиксируют:

- превышение установленной скорости движения,

- выезд на полосу, предназначенную для встречного движения,

- непредоставление преимущества движению пешеходов,

- проезд на запрещающий сигнал светофора, а также рядность,

- нарушение правил движения крупногабаритных транспортных средств.

Расположение автоматических средств фиксации административных правонарушений на территории Республики Карелия можно посмотреть на сайте ГИБДД России - https://гибдд.рф/milestones

Ранее сообщалось, рост аварийности на федеральных трассах в Карелии произошел после сокращения числа дорожных камер.