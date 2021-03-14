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В России начнут предустановку на гаджетах отечественного поисковика с июля

Новости. Экономика
21:05, 15 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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С поисковой системой правительство РФ определится позднее.

С 1 июля производители гаджетов должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию российский поисковик. Однако, как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, cаму поисковую систему федеральное правительство определит позднее.

Речь идет об электронных устройствах – смартфонах, смарт-телевизорах, компьютерах и ноутбуках, реализуемых на территории России. Как отметили в Минцифры РФ, предустановка отечественного программного обеспечения – часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. В министерстве считают, что это нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.

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