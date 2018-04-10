В России намерены проверять качество детских игрушек

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила определить орган, отвечающий за безопасность детских игр и игрушек.
"Должен быть определен уполномоченный орган, отвечающий за безопасность детских игр и игрушек, и разработан порядок психолого-педагогической экспертизы, как того требует федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка", — заявила Яровая на заседании рабочей группы по информационной безопасности при экспертном cовете по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития, пишут "Вести Карелии" со ссылкой на РИА Новости.
Подробнее читайте в материале издания.
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