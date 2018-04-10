Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:06, 10 Апреля 2018

В России намерены проверять качество детских игрушек

По теме

Старшеклассник из Петрозаводска выиграл олимпиаду по английскому языку
10.04.18 10:08
Минфин Карелии ищет специалиста
10.04.18 10:05
Прокуратура проверит дороги Петрозаводска
10.04.18 10:02
Все новости
Загрузка...

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила определить орган, отвечающий за безопасность детских игр и игрушек.

"Должен быть определен уполномоченный орган, отвечающий за безопасность детских игр и игрушек, и разработан порядок психолого-педагогической экспертизы, как того требует федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка", — заявила Яровая на заседании рабочей группы по информационной безопасности при экспертном cовете по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития, пишут "Вести Карелии" со ссылкой на РИА Новости.

Подробнее читайте в материале издания.

По теме

Старшеклассник из Петрозаводска выиграл олимпиаду по английскому языку
10.04.18 10:08
Минфин Карелии ищет специалиста
10.04.18 10:05
Прокуратура проверит дороги Петрозаводска
10.04.18 10:02
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
05.04.2018, 16:43
Суд оправдал Юрия Дмитриева
05.04.2018, 14:31
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Аналитика

09.04.2018 12:39
Тема недели
Дело о гибели детей на Сямозере
В Карелии началось рассмотрение судом уголовного дела о гибели детей на Сямозере.
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 13
09.04.2018 09:40
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
05.04.2018 10:12
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 11
28.03.2018 16:05
Вся аналитика

Медиа

Программа "Заживём" от ТНТ-Онего
06.04.2018 13:21
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»