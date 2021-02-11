В России назначен новый руководитель Пенсионного фонда

Им стал бывший глава Фонда социального страхования.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил 12 февраля от должности председателя Пенсионного фонда Максима Топилина. Новым руководителем фонда назначен Андрей Кигим.

Как сообщили в правительстве РФ, ранее Кигим возглавлял Фонд социального страхования России. В этой должности он проработал почти восемь лет, а ранее дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков.