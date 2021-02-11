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В России назначен новый руководитель Пенсионного фонда

Новости. Общество
12:21, 12 Февраля 2021
фото: © Артем Коротаев/ТАСС
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Им стал бывший глава Фонда социального страхования.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил 12 февраля от должности председателя Пенсионного фонда Максима Топилина. Новым руководителем фонда назначен Андрей Кигим.

Как сообщили в правительстве РФ, ранее Кигим возглавлял Фонд социального страхования России. В этой должности он проработал почти восемь лет, а ранее дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков.

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Комментарии

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Пенс
2021-02-12 14:04:02
Про предыдущего даже читать было страшно в расследованиях по Навальному, ушёл с повышением, этот не меньше "заработает", ясен пень...
кир
2021-02-12 14:18:27
Пенс, чего ты ноешь о том, чего не знаешь. Совсем старый стал.
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