В России не планируют закрывать границы, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о ситуации с закрытием границ в связи с введением военного положения в регионах.

Россия не намерена закрыть границы в свете введения военного положения в четырех регионах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. Не планируется», — так ответил он на соответствующий вопрос.

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил ТАСС, что не слышал о планах введения дополнительных ограничений на выезд из страны.

«Если говорить о мидовской стороне, то мы не слышали [обсуждения подобных планов]», — сказал он в среду журналистам.

Напомним, сегодня, 19 октября, Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Военное положение вступит в силу с полуночи. На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введен режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности.