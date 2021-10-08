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В России — новый рекорд по числу умерших от коронавируса

Новости. Общество
12:12, 08 Октября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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За минувшие сутки в стране было зафиксировано 936 смертей от COVID-19, это наибольшее число умерших с начала пандемии, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 27 246 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 346 (8,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 717 356 случаев коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 6 819 796.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 20 566 человек.

За сутки был зарегистрировано 936 летальных исходов — это новый рекорд. Третий день подряд в России за сутки умерло более 900 человек. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 214 485.

Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 409 109 человек.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 256 новых случаев COVID-19 и четыре летальных исхода от коронавируса.

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